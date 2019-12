ASSE, FC Nantes – Mercato : Veretout a refusé un « grand club français » !

Epanoui à l’AS Roma, où il a signé cette saison après deux années à la Fiorentina, l’ancien milieu du FC Nantes et de l’ASSE Jordan Veretout a confié avoir été courtisé par un grand club de L1.

Depuis qu’il s’est magnifiquement relancé à l’ASSE en 2016/17 après une expérience ratée à Aston Villa, Jordan Veretout est dans le collimateur des meilleurs clubs français. Les deux Olympiques se seraient bien vus le recruter ces dernières saisons mais le milieu de terrain, après deux années à la Fiorentina, a préféré signer à la Roma cet été. Un choix qu’il assume, lui qui confirme avoir eu des touches en L1.

« Le style de jeu du coach me plaît beaucoup parce que c’est un jeu de possession. Il nous aide à progresser. Fonseca m’a téléphoné pour me parler de sa vision du foot et de la manière dont il voulait me faire jouer. J’aurais pu être transféré dans un grand club français, ça n’aurait pas été un pas en arrière. Mais j’aime trop la Serie A pour la quitter. »

« Fonseca a vu tous mes matches et m’a dit comment je jouais. Il me voulait, mais ça a été à moi de me battre pour avoir ma place sur le terrain. Sur le papier, je remplace une légende comme De Rossi, mais je ne peux me comparer à lui. »