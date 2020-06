ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, Reims – Mercato : Grbic livre des indices clairs sur son avenir

true

Adrian Grbic, particulièrement convoité cet été notamment par l’ASSE, l’OM ou le RC Lens, s’est confié dans les colonnes de l’Equipe.

Alors que le Mercato estival a ouvert ses portes dans un calme relatif, il est un des noms dont on parle beaucoup. Notamment du côté du RC Lens ou de l’ASSE. Adrian Grbic, l’attaquant de Clermont, intéresse beaucoup de clubs de Ligue 1 après une saison aboutie à 17 buts en L2.

Dans les colonnes de l’Equipe ce dimanche, l’attaquant autrichien fait le point sur son avenir. Assurant ne pas savoir de quoi son avenir sera fait, il sait néanmoins que celui-ci devrait passer un départ. « Chaque joueur veut progresser, c’est humain, je crois. (…) J’ai des objectifs élevés pour ma carrière : je rêve de jouer en Ligue 1, de disputer la Ligue des champions ou une Coupe du monde, alors, je dois penser à ma progression », explique l’attaquant clermontois.

Adrian Grbic semble néanmoins décidé à ne pas se presser pour choisir la meilleure option. « Je sais que je ne vais pas devoir me tromper dans mon choix. Il faut bien étudier toutes mes options dans les prochaines semaines ». Et parmi ces options, rester en France semble tout à fait correspondre à ses plans. « C’est possible, oui. Tout est ouvert. Je sais que des discussions sont en cours, mais je suis très tranquille. Mes agents travaillent sur le sujet, j’attends sereinement. » Aux clubs intéressés de se montrer suffisamment convaincants désormais.