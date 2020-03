ASSE, FC Nantes, Reims – INFO BUT! : Grbic (Clermont), déjà trop cher pour les Verts

true

Depuis quelques semaines, le nom d’Adrian Grbic circule du côté de l’ASSE mais aussi d’autres clubs de Ligue 1.

Avec son excellente saison sous le maillot de Clermont (17 buts), Adrian Grbic a un profil de buteur efficace qui suscite forcément des convoitises. Le FC Nantes, l’OM ou le Stade de Reims ont un œil sur lui. L’ASSE le suit aussi depuis plusieurs mois.

Dès l’été dernier, les Verts suivaient en effet les performances du buteur clermontois qui a tapé dans l’œil des recruteurs. Mais son prix était déjà inaccessible à cette époque et le fossé n’a fait que s’accentuer depuis. Selon nos informations, la direction du club auvergnat attend en effet 12 millions d’euros minimum d’une vente de Grbic.

La hausse sensible des prix pour les stars de Ligue 2 (Kadewere transféré à l’OL contre 12 millions d’euros plus 2 de bonus, puis prêté au Havre…) donne en effet des ambitions à Clermont pour réaliser une vente juteuse. Ambitions qui ne correspondent pas aux moyens de l’ASSE puisque le plus gros transfert des Verts reste l’achat de Loïc Diony, pour 7 millions d’euros.

La rédaction (avec LH)