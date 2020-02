ASSE : Franck Honorat croit toujours au Top 5… Mais en 2021 !

true

A l’issue de la défaite logique de l’AS Saint-Etienne face à l’Olympique de Marseille (0-2), Franck Honorat était, comme tous les joueurs stéphanois, très déçu au moment de se présenter face aux journalistes. S’il a quand même eu la gentillesse de s’arrêter, l’ancien Clermontois, rentré en cours de jeu mercredi, avait encore du mal à lire le piètre classement des Verts, seulement 15e de Ligue 1.

Pour lui, l’ASSE n’est pas à sa vraie place compte-tenu de la qualité de l’effectif et l’anomalie sera réparée… Plus tard. « Quand on voit les joueurs que nous avons sur la feuille de match, on se dit qu’on doit être dans les 5 premiers. Ce n’est qu’une question de petits détails, si ce n’est pas cette année, ce sera l’année prochaine », a-t-il assené.

En attendant, l’ailier ligérien, parfois utilisé piston droit par Claude Puel, estime qu’il faut progresser au niveau du collectif : « On doit jouer entre nous, il faut centrer dans le bon tempo, pas des centres pour centrer quand il n’y a personne. Il faut être professionnels et rebondir le plus rapidement possible ».