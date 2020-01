ASSE : Gasset a plusieurs idées pour un dernier challenge

true

Jean-Louis Gasset n’a pas mâché ses mots ce dimanche dans L’Équipe. Dans un long entretien, l’ancien entraîneur de l’ASSE a fait toute la lumière sur son départ mouvementé en fin de saison dernière, mais aussi ses derniers mots agités.

En famille, Gasset aspire désormais à une vie plus calme mais n’est pas à la retraite pour autant. « Je ne suis pas retraité. Je n’ai jamais dit que je l’étais, insiste-t-il. Juste qu’après avoir tout donné pendant vingt mois à Saint-Étienne (novembre 2017- mai 2019) j’étais vidé, fatigué, et que je voulais rentrer chez moi. Aujourd’hui, j’ai reverdi. Le football me manque. »

Gasset rêve de la CAN

Justement, l’ancien coach de l’ASSE a des idées bien claires pour rebondir. « J’aimerais devenir sélectionneur. Une CAN, ce serait un truc terrible à vivre. Devenir sélectionneur offrirait le bon dosage, un bon compromis entre mon amour du football et ma famille, a-t-il poursuivi dans le quotidien sportif. Une autre idée ? Ce serait d’ouvrir une académie pour transmettre tout ce que j’ai appris aux jeunes. »

L’idée de revenir un jour au MHSC est-elle pour autant écartée ? « Toutes les conditions avec Laurent Nicollin étaient réunies. Le contrat était prêt. Je n’avais plus qu’à le signer. Mais j’ai reculé au dernier moment, a-t-il admis. Je n’ai pas senti que c’était le bon moment. J’ai eu ce feeling-là. Le contrat n’est pas déchiré. Juste rangé dans un tiroir. »