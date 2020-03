ASSE – Girondins (1-1) : Herbin a vu des signes très positifs pour le maintien

true

L’ASSE n’a rien entériné du tout dimanche. Face aux Girondins de Bordeaux, les hommes de Claude Puel ont tout au plus rassuré sur leur état d’esprit et leur capacité de réaction. Trois jours après avoir su renverser la vapeur en Coupe de France contre le Stade Rennais (2-1), les Verts ont su égaliser après avoir été menés sur un but de Josh Maja (1-1).

« C’est très bon pour le moral »

Il en faudra plus pour rassasier Robert Herbin, frustré par la production stéphanoise. « Je reste un peu sur ma faim après ce résultat nul contre Bordeaux, qui était à leur portée mais l’état d’esprit était encore une fois au rendez-vous, assure-t-il dans Le Progrès. Ils auraient même pu gagner et ont montré qu’ils avaient de belles qualités collectives. J’ai beaucoup aimé leur détermination. Au moins, ils ont su tenir le score à dix contre onze et n’ont pas perdu. C’est très bon pour le moral. »

L’ancien entraîneur de l’ASSE se base sur ce sursaut stéphanois pour confirmer sa certitude de voir le club ligérien se maintenir en L1 en fin de saison. « Je suis plutôt confiant pour la suite de la saison, les joueurs montrent qu’ils sont concernés. Cette qualification en finale de Coupe de France ne pourra que faire du bien aux têtes, a-t-il ajouté. Ce sera l’occasion pour eux de montrer à toute la France qu’ils sont capables de réaliser l’impossible. Je souhaite qu’ils décrochent la timbale même si tout le monde sait que ce sera compliqué face au PSG. »