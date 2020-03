ASSE – Girondins (1-1) : les enseignements d’un nul qui n’arrange personne

true

Mauvaise opération comptable générale

L’ASSE comme les Girondins jouaient gros dans ce choc à Geoffroy-Guichard. D’un côté, les Verts espéraient prendre le large dans la course pour le maintien. De l’autre, les hommes de Paulo Sousa pouvaient faire un gros coup dans la course à l’Europe. Finalement, le résultat nul ne fait l’affaire de personne. Les Verts n’ont que trois points d’avance sur le barragiste Nîmes, avec un gros calendrier qui se profile. Les Girondins, quant à eux, pouvaient revenir à deux longueurs du cinquième Reims en cas de victoire. Une occasion manquée après avoir pourtant mené au score.

L’ASSE a payé sa grosse semaine

Entre le derby dimanche dernier et la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais jeudi, l’ASSE a vécu de gros rendez-vous depuis quelques jours et cela s’est sans doute traduit sur le terrain ce dimanche. Les hommes de Claude Puel ont manqué de jus pour déstabiliser une formation bordelaise pas franchement souveraine. Après l’expulsion de Mahdi Camara, les choses sont devenues encore plus compliquées pour les Verts. Et comme le réalisme offensif n’est pas le point fort des Verts en ce moment, il était difficile d’espérer beaucoup mieux que ce nul.



Les Girondins sur courant alternatif

Les hommes de Paulo Sousa, dans ce grand classique de Ligue 1, auront un peu montré en un match ce qui symbolise leur saison. Une irrégularité qui empêche les Girondins d’espérer mieux qu’une place dans le ventre mou pour le moment. Quelques errements défensifs et un manque d’efficacité dans le dernier geste mettent en lumière les manques bordelais. Dans ces deux secteurs de jeu, les absences de Pablo d’un côté et du duo De Préville – Briand de l’autre ont été assez visibles.