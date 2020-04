ASSE, Girondins : Dugarry fracasse d’autres dirigeants qu’Eyraud (OM) !

true

Estimant que le procès d’intention fait aux joueurs refusant de baisser leur salaire est injuste, Christophe Dugarry s’est élevé comme les mauvais gestionnaires du foot français.

Hier, dans son émission « Team Duga » sur RMC, Christophe Dugarry s’est fendu d’une violente charge à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud à l’Olympique de Marseille. Le Champion du Monde 1998 n’a pas apprécié de voir le président délégué marseillais réclamer des efforts financiers supplémentaires aux joueurs de son club pour faire face à la crise de coronavirus alors qu’il est à l’origine de nombreuses erreurs de gestion.

« Ils essayent de se refaire sur le dos des joueurs »

Mais le boss de l’OM n’est pas le seul visé. S’il ne les a pas cité nominativement, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer (ASSE) ainsi que Frédéric Longuépée (Girondins) en prennent aussi pour leur grade : «Comme par hasard, les trois clubs qui marronnent le plus, c’est Bordeaux, Marseille, et Saint-Etienne. Comme par hasard. Et il y a des raisons pour lesquelles ils marronnent, c’est parce qu’ils ont tous mal travaillé, depuis plusieurs mois maintenant. Ils travaillent mal, et ils essayent de se refaire sur le dos des joueurs ».

Comme Christophe Dugarry l’a justement rappelé, la crise du Covid-19 n’est pas du fait des joueurs et il ne serait pas juste de les pénaliser : « Les joueurs peuvent baisser de 50% leur salaire s’ils veulent, par contre ce que je ne veux pas c’est que médiatiquement il ne faut pas faire un procès aux joueurs s’ils ne veulent pas le faire ».