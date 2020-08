ASSE, Girondins – Mercato : M’Vila, une vraie piste pour Gasset à Bordeaux ?

true

Le scénario du match contre Nantes (0-0) vendredi a confirmé que l’effectif des Girondins manquait de solutions au milieu. Yann M’Vila pourrait être une piste.

Yann M’Vila à Bordeaux, on en entend parler depuis que Jean-Louis Gasset a pris la relève de Paulo Sousa aux Girondins. Gasset avait fait venir M’Vila à Saint-Etienne et le n°6 avait joué un rôle-clé dans le maintien des Verts en 2017-18, puis dans leur 4e place en 2018-19.

Mais l’ancien rennais sort d’une saison délicate et il semble faire partie des cadres sur qui Claude Puel ne compte plus vraiment à l’ASSE, au même titre que Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz. Son absence lors du dernier stage à Dinard en attesterait, même si Puel a évoqué une blessure.

Seulement 4 milieux au FCGB pour débuter la saison

Dès lors, l’arrivée de M’Vila à Bordeaux pourrait-elle se concrétiser ? A voir. Interrogé sur le sujet, Gasset a fait comprendre qu’il n’avait pas autant de moyens chez les Girondins qu’à son arrivée chez les Verts, tout en laissant la porte ouverte. Le salaire de l’ancien international (30 ans) représente un frein mais le scénario du match contre Nantes (0-0) hier soir a confirmé qu’un milieu de terrain supplémentaire ne serait pas un luxe au FCGB.

Dans son groupe de 23 pour défier les Canaris, Gasset avait en effet convoqué 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 attaquants et seulement 4 milieux. Avec l’expulsion de Medhi Zerkane, il n’avait que Ruben Pardo sur le banc pour densifier son entre jeu. M’Vila ou un autre, il serait étonnant que le coach à la casquette ne demande pas un renfort dans ce secteur. Car on l’imagine mal faire toute la saison avec les seuls Zerkane, Pardo, Basic et Otavio…