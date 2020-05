ASSE – Mercato : Puel indique la porte de sortie à un défenseur coté

true

Auteur d’une saison décevante à l’ASSE, Sergi Palencia aurait appris de la bouche de Claude Puel que le coach des Verts ne comptait plus sur lui.

Auteur d’une saison décevante, Sergi Palencia n’a pas renoncé à s’imposer à l’ASSE, où il est sous contrat jusqu’en 2023, comme il l’a confié à deux médias espagnols, L’Esportiu et Marca. « Mon idée est de continuer à me battre pour gagner une place de titulaire à Saint-Étienne. Je veux m’imposer. Je veux avoir plus d’occasions montrer ce que je sais faire », avait notamment affirmé l’ancien girondin.

Sergi Palencia, non retenu par Claude Puel.

Le coach lui a fait savoir.

Le joueur a des pistes en Espagne !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 19, 2020

Mais selon Mohamed Toubache-Ter, le latéral est poussé vers la sortie par Claude Puel. « Sergi Palencia, non retenu par Claude Puel. Le coach lui a fait savoir. Le joueur a des pistes en Espagne », indique en effet l’insider. A droite, outre Mathieu Debuchy, Puel fonde de gros espoirs sur sa première recrue stéphanoise : Yvann Maçon, débarqué en janvier de Dunkerque (National). Récemment, le technicien castrais a fait savoir que ce dernier pourrait sans doute un jour atteindre un « très haut niveau. » Palencia, lui, en semble loin.