ASSE, Girondins : Zaydou Youssouf, une opération et des questions

Zaydou Youssouf est out pour la saison. Le milieu de terrain de l’ASSE trainait une blessure au genou depuis janvier… et même depuis son époque girondine.

Zaydou Youssouf, l’une des très rares satisfactions de l’ASSE cette saison, touché au genou gauche juste avant la trêve hivernale, lors d’une défaite à Strasbourg (1-2), a été opéré du genou gauche la semaine dernière à Lyon. Sa saison est terminée.

Un genou gauche mal soigné ?

Youssouf s’était déjà blessé à ce même genou au mois de décembre 2018, alors qu’il affrontait les Verts avec les Girondins. Aux Girondins, il lui avait été diagnostiqué une entorse interne et il ne s’était pas fait opérer. Quelques mois plus tard, il doit cette fois passer sur la table d’opération… Depuis ce match à Strabourg le 21 décembre dernier, Youssouf luttait pour revenir à la compétition. A l’époque, son pépin physique était même jugé mineur. Mais il trainait de mauvaises sensations et cela l’avait empêché de revenir à son meilleur niveau puisqu’il n’avait disputé que 16 petites minutes à Metz (défaite 3-1) en 2020.

9 matches consécutifs dans leur intégralité à l’arrivée de Puel

Dès lors, plusieurs questions se posent : n’y avait-il pas matière à mieux gérer son cas ? Aurait-on pu s’éviter plus d’un mois et demi d’atermoiements avant de passer par la case opération ? Le jugement initial du staff médical était-il le bon ? Ce qui est certain en revanche, c’est que la communication minimaliste de Claude Puel sur le cas des blessés (communication qui l’a suivi tout au long de sa carrière) créé une réelle suspicion autour de la bonne gestion de l’infirmerie. Alors que cette saison, et plus que jamais, l’ASSE se retrouve championne de France des brancards et multiplie les pépins physiques, la préparation estivale ainsi que la gestion du staff médical se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs.

« Il sera tout neuf la saison prochaine. Il doit prendre son mal en patience », a commenté Puel mercredi dernier, à L’Etrat. On notera enfin que Youssouf était titulaire lors des 9 premiers matches de l’ère Puel, cet automne. 9 matches (7 en L1, 2 en Ligue Europa) que le milieu de terrain avait joués dans leur intégralité. Et à trop tirer sur la corde, alors qu’elle était déjà ficelée…