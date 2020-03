ASSE : grande nouvelle pour un héros de la Gambardella

true

Au printemps dernier, les jeunes de l‘AS Saint-Etienne ont remporté la Coupa Gambardella aux dépens du Toulouse FC (2-0). Une première pour les Verts depuis 1998. L’entraîneur de ces jeunes pousses, dont beaucoup ont aujourd’hui percé chez les pros (Fofana, Abi, Benkhedim, Camara…), se nommait Razik Nedder.

Promu à la tête de l’équipe réserve à l’intersaison, le Forézien vient d’obtenir son BEFF (brevet d’entraîneur formateur de football), la plus haute distinction pour entraîner chez les amateurs. En mai dernier, il avait expliqué dans Le Progrès : « C’est le diplôme le plus élevé en tant que formateur. Il me permettrait d’être directeur mais aujourd’hui, ce n’est pas une priorité pour moi. Je suis jeune, et je me vois encore entraîner longtemps ».

🎓Diplôme BEFF en poche pensée à MADOUI B & le club de mon quartier qui m’a permis de passer le jeune animateur de football à 16ans⚽️ 2002 JAF✅I1✅I2✅AS✅BE1✅ BEF✅DES✅

2020 BEFF FORMATEUR✅ Merci #mesfemmes #footamateur @ASSEofficiel @FFF pr cette aventure 18ans de passion pic.twitter.com/YZzgja39jz — Razik Nedder (@coach_razz) March 14, 2020

Nedder peut aussi tenter le BEPF, qui permet d’officier chez les professionnels. Même si sa priorité, quand la saison reprendre, sera de maintenir les jeunes Verts, pour le moment avant-derniers de leur groupe de National 2.