ASSE : Guilavogui et les difficultés d’une présidence à deux têtes

La présence d’une présidence bicéphale à l’ASSE ne fait pas l’unanimité chez les Verts. Et même chez les anciens Verts, parmi lesquels Josuha Guilavogui (Wolfsburg, 29 ans).

Rudi Garcia a résumé l’idée globale du football français : la saison doit se terminer le plus vite possible. Et pas au détriment de la santé de ceux qui sont lancés en première ligne, à savoir joueurs, entraîneurs et staffs. Du côté de l’ASSE, on semble partager la position de Garcia. Mais seulement dans l’esprit de Roland Romeyer.

« Droit dans ses bottes mais si seul… Face au Trio Caïazzo, Thuilot, Puel, il serait le seul à militer pour la non reprise du championnat de France. Il met en avant la santé de ses joueurs », a assuré dimanche Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Cette crise mettrait-elle donc en exergue les limites de la présidence bicéphale des Verts ? Josuha Guilavogui ne va pas jusque-là, lui qui a gardé d’excellents rapports avec ses deux anciens présidents à l’ASSE. À l’heure de donner son analyse sur une présidence à deux têtes qui pourrait émerger le SC Toulon, le milieu de Wolfsburg a toutefois prévenu des difficultés d’opter pour un tel régime.

Guilavogui inquiet pour le SC Toulon

« J’ai mon meilleur ami Alioun Fall et mon frère Morgan qui évoluent à Toulon et ça me fait très mal de les voir dans cette situation, derniers de National, souffle-t-il dans les colonnes de Var Matin. S’ils descendent, il va falloir partir sur quelque chose de neuf. Il faudra sans doute se remettre en question pour trouver le moyen de remonter. Les coups de poker comme celui que propose Mourad Boudjellal, il n’y en aura pas tous les jours. Il faut regarder son CV. Ce qu’il a fait avec le RCT, c’est incroyable. Peut-être vont-ils songer à une présidence partagée. Même si, comme on peut le voir à Saint- Étienne, deux présidents, ce n’est pas facile. »