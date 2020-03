ASSE : Herbin fixe le cap pour éviter un cataclysme

true

Tout supporter de l’ASSE qui se respecte doit être inquiet. Devants les mièvres productions des Verts, la préoccupation de les voir descendre en Ligue 2 au printemps est forcément présente. Avec deux petites longueurs d’avance sur la zone rouge, l’état d’urgence est même décrété avant la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (jeudi, 21h).

⚽️⚠️ #ASSESRFC Dernières places disponibles dans le Kop Sud pour la demi-finale de la @coupedefrance jeudi face à #Rennes (20h55).

Vendredi soir, 27.000 places avaient été vendues par l’#ASSE. 📻 Match à vivre en intégralité dès 20h jeudi sur @francebleu #FBsport @bleuarmorique https://t.co/VnU7kTBMFb — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 2, 2020

La réception des Girondins de Bordeaux (dimanche, 15h) devrait offrir de plus amples informations sur la suite de la saison, avec une infirmerie qui tarde à se vider. Robert Herbin, premier supporter de l’ASSE, ne semble pas croire à une relégation en mai malgré un derby qui l’a laissé sur sa faim contre l’OL dimanche (0-2). Il sait comment enrayer la crise.

« La priorité est de jouer de manière intensive »

« Les Lyonnais étaient vraiment au-dessus. Le problème est récurrent, on n’a pas suffisamment de valeurs collectives. On a manqué d’audace, on était handicapé par le rythme que les Lyonnais ont tenu. La priorité est de jouer de manière intensive de façon à se qualifier en finale, a-t-il concédé au Progrès. Ça devrait inciter nos Verts à se montrer beaucoup plus déterminés. Le maintien ? Il n’en est pas question. Je n’ai pas envie de penser à ça. C’est de la folie de se dire qu’on peut descendre en Ligue 2 ! Je ne peux pas y croire ! »