ASSE – Hommage : Claude Puel s’est éveillé au foot grâce à Robert Herbin

S’il n’a jamais eu le privilège de côtoyer Robert Herbin, Claude Puel y est quand même allé de son hommage à l’ancien coach de l’ASSE, décédé hier.

Depuis lundi soir, le monde du football pleure Robert Herbin, joueur et entraîneur de légende de l’AS Saint-Etienne, décédé à l’âge de 81 ans. Du côté de l’ASSE, l’émotion était particulièrement forte et les dirigeants n’ont pas hésité une seconde avant de renommer le centre d’entraînement de L’Etrat, centre Robert Herbin.

Il y a quelques minutes, ce fut au tour de Claude Puel, l’actuel entraîneur des Verts d’y aller de son hommage au « Sphinx », considéré comme une part « du patrimoine du club » : « Il est l’entraîneur, un des éléments majeurs de l’histoire des Verts et de sa renommée. Je n’ai pas eu le privilège de le rencontrer, d’échanger avec lui et de lui témoigner tout mon respect. Je le regrette profondément. Robert Herbin est une mémoire vivante, présente dans le cœur des Verts, partout en France. Il m’a ouvert au football, moi né au Pays de l’Ovalie, gamin suivant l’épopée verte et vibrant comme tout un chacun aux exploits de ses acteurs. Hier soir, le Peuple Vert a perdu un membre emblématique de sa famille. Je lui présente mes plus sincères condoléances ».

Entre Robert Herbin et Claude Puel, l’estime semblait réciproque. Il suffisait de lire les chroniques de l’ancien coach ligérien dans le Progrès pour s’en rendre compte…