ASSE – INFO BUT : ces joueurs stéphanois sont sur le départ

Ruffier, M’Vila, Palencia, Diousse, Diony… une douzaine de départs seraient espérés à l’ASSE cet été, en particulier par Claude Puel.

Claude Puel n’a pas choisi son effectif cette saison puisqu’il avait pris le train en route, mais cet été, de grands changements sont à prévoir. A un an du terme de son contrat, Stéphane Ruffier se cherche déjà un nouveau point de chute. Parmi les autres gros salaires, Yann M’Vila devrait lui aussi étudier ses possibilités.

En défense, Sergi Palencia, qui n’est plus que n°3 à son poste de latéral droit depuis l’arrivée au Mercato hivernal d’Yvann Maçon, est lui aussi sur le départ. Le club ne devrait pas retenir non plus Alpha Sissoko, Gabriel Silva et Miguel Trauco.

Il veut faire du ménage

Arrivé l’été dernier, le Péruvien a confirmé qu’il avait des contacts. Remplaçant avant la crise sanitaire, il est probable qu’il s’en aille. A la recherche de liquidités, l’ASSE espérerait aussi transférer Harold Moukoudi, prêté à Middlesbrough en janvier. Au milieu, hormis M’Vila, les dirigeants espèrent un départ d’assane Diousse, qui entre dans la dernière année de son contrat. Un prêt du jeune Bilal Benkhedim est envisagé. Idem pour Edmilson Correia.

Enfin, le club cherchera une nouvelle fois à vendre Loïs Diony, dont le contrat arrive à expiration en juin 2021, avec l’espoir de ne pas voir partir libre un joueur acheté 7 M€ à l’été 2017. Enfin, il est acquis que plusieurs joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés, à l’instar des jeunes Mickael Nadé, Rayan Souici et Lamine Ghezali, et d’Ousama Tannane, prêté au Vitesse Arnhem cette saison.