ASSE – INFO BUT ! Des nouvelles (un peu) rassurantes de Loïc Perrin

Comme annoncé par France Bleu, Loïc Perrin (AS Saint-Etienne, 34 ans) ne souffre pas du genou mais de la hanche. Il va passer une IRM.

Depuis ce jeudi midi, c’est l’inquiétude à l’AS Saint-Etienne. En effet, Loïc Perrin (34 ans) a en effet quitté l’entraînement en voiturette, laissant craindre une très grave blessure et une troisième rupture du ligament croisé dans sa carrière. Une inquiétude décuplée par l’attitude des joueurs qui ont accouru pour venir soutenir leur capitaine.

Si certains commençaient déjà à redouter une fin de carrière de Perrin, dont le contrat expire en juin prochain, les premières informations qui nous sont parvenues sont rassurantes concernant le capitaine des Verts. Comme indiqué par « France Bleu », Loïc Perrin ne souffre pas du genou mais d’une douleur à la hanche. Douleur dont il s’est plaint avant de s’effondre.

Selon nos informations récoltées auprès du club, l’emblématique défenseur stéphanois a quitté l’Etrat pour aller passer une IRM et diagnostiquer précisément le souci. Même si les premiers éléments sont relativement rassurants, il est trop tôt pour présager de quoi que ce soit le concernant. A l’ASSE, on attend les résultats des examens pour communiquer plus amplement.