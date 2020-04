ASSE – INFO BUT : les Verts avec qui Puel veut reconstruire

true

Depuis son arrivée à l’ASSE à l’automne dernier, Claude Puel a procédé à une large revue d’effectif. Mais ses plans pour reconstruire l’équipe se dessinent de plus en plus clairement.

Dans les buts, Moulin a marqué des points

Au poste de gardien de but, Claude Puel a décidé d’écarter Stéphane Ruffier. Après lui avoir fait confiance à son arrivée, le successeur de Ghislain Printant s’est lassé des contre-performances du Basque, moins décisif que par le passé. Le divorce est consommé. Promu n°1, Jessy Moulin, lui, a marqué des points. Puel apprécie ses qualités et son état d’esprit. Le Drômois aura un bon coup à jouer sur la fin de la saison, même s’il ne représente pas forcément l’avenir du club à 34 ans. L’avenir, c’est plutôt Stefan Bajic. Mais l’international U19, vainqueur de la Coupe Gambardella il y a un an, n’a pas réalisé une grosse saison.

Derrière, Debuchy et Fofana en piliers

En défense, Loïc Perrin, en fin de contrat, pourrait raccrocher les crampons et William Saliba rejoindra Arsenal la saison prochaine. Puel va s’appuyer sur Mathieu Debuchy, qui entrera dans la dernière année de son contrat, et sur Wesley Fofana, valeur montante du club, qui vient de le prolonger. Le club devra lever l’option d’achat automatique de Timothée Kolodziejczak. Et sans doute recruter un latéral gauche, à un poste où Kolo a joué les utilités avant l’arrêt des compétitions, Miguel Trauco et Gabriel Silva n’ayant pas donné satisfaction.

Camara-Youssouf, duo d’avenir au milieu

Devant la défense, c’est avec Mahdi Camara et Zaydou Youssouf que Puel envisage de reconstruire. Le premier donne satisfaction depuis l’arrivée du Castrais, et le second a montré de grosses qualités avant son opération du genou. Une décision devra être prise pour Yohan Cabaye, en fin de contrat. Prêté par Monaco, Jean-Eudes Aholou ne sera pas conservé. Yann M’Vila et Assane Diousse devraient être poussés vers la sortie. Et le jeune Lucas Gourna-Douath (16 ans) devrait intégrer le groupe.

Un rôle-clé pour Bouanga, incertitudes pour Boudebouz et Khazri

Dans le secteur offensif, Puel entend évidemment s’appuyer sur Denis Bouanga, meilleur attaquant stéphanois de la saison actuelle. Franck Honorat et Arnaud Nordin font partie intégrante de ses plans, tout comme le jeune Maxence Rivera. Romain Hamouma, lui, devrait honorer sa dernière année de contrat au club, où il dispose d’une reconversion. Mais l’avenir de Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri est plus incertain. Si le premier ne devrait pas crouler sous les propositions, la porte pourrait s’ouvrir pour le second, venu à l’ASSE il y a deux ans pour rejoindre Jean-Louis Gasset et Yann M’Vila…

Devant, il faudra du 9 pour épauler Abi

En pointe, après avoir transférer Robert Beric à Chicago cet hiver, Puel devrait chercher une solution pour Loïs Diony cet été. Le recrutement d’un nouveau n°9 sera une priorité, même si l’ASSE tient peut-être déjà son avant-centre du futur en la personne de Charles Abi, dont le contrat vient d’être prolongé. Prêtés à Nancy, Vagner et Makhtar Gueye pourraient revenir.