ASSE – INFO BUT Mercato : Aouchiche (PSG), Bouanga, Fofana, Vagner, Gueye… qu’en est-il vraiment ?

Butfootballclub fait le point sur les dossiers chauds de l’ASSE, qui attend toujours de finaliser l’arrivée d’Adil Aouchiche (PSG), tarde à démarrer. Eclairage.

Trois semaines après avoir visité les installations de L’Etrat, Adil Aouchiche n’est toujours pas un joueur de l’ASSE. Le jeune milieu offensif du PSG a annoncé à Leonardo qu’il ne signerait pas son premier contrat professionnel dans la capitale, mais d’autres clubs que l’ASSE le convoitent, à commencer par les Allemands de Dortmund, Leipzig et du Bayern Munich, qui a déjà obtenu la signature du Parisien Tanguy Kouassi.

Vagner pourrait marcher sur les traces d’Honorat

Aouchiche privilégiant son temps de jeu, ce que lui promet Claude Puel chez les Verts, le club forézien reste optimiste sur ce dossier, prioritaire aux yeux de Puel. Du côté des arrivées, les noms de Vincent Aboubakar (FC Porto) et Adam Ounas (Naples) reviennent, mais difficile d’imaginer l’ASSE passer à l’attaque pour Aboubakar (28 ans) en l’état actuel de ses finances, surtout que Claude Puel a indiqué qu’il n’y aurait pas de transferts à plus de 4-5 M€ cet été. Idem pour Ounas, sachant que Puel n’aime pas valoriser des joueurs prêtés s’il sait qu’il ne pourra pas les acheter. Le nom du milieu brestois Haris Belkebla (25 ans) circule également mais la priorité des Verts concerne plutôt les départs.

Bouanga et Fofana intransférables

Celui de Franck Honorat à Brest, pour 5 M€, est déjà acté. Et celui de Vagner pourrait suivre. Le petit attaquant capverdien est dans le viseur de Brest et Metz. Les deux formations ont formulé des offres mais celles-ci ont été jugées insuffisantes, l’ASSE souhaitant obtenir 5 M€ pour le joueur, également dans le viseur d’un club portugais selon Manu Lonjon. Lui aussi prêté à Nancy en 2019-20, l’attaquant sénégalais Makhtar Gueye pourrait également partir. Laurent Batlles, qui l’avait connu lorsqu’il était sur le banc de la réserve des Verts, veut le faire venir à Troyes. L’ASSE demande 1,5 M€ pour le libérer. Si Harold Moukoudi pourrait également plier bagages, quand le marché anglais ouvrira ses portes, les dirigeants stéphanois ont décidé de ne pas vendre Denis Bouanga et Wesley Fofana cet été, conformément à la volonté de Puel.