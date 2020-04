ASSE – INFO BUT! Mercato : Ces Verts qui peuvent déjà préparer leurs valises

true

L’avenir de nombreux joueurs de l’ASSE s’écrit déjà en pointillés à l’image de Stéphane Ruffier… Eclairage.

Stéphane RUFFIER

Le Basque a réalisé la plus mauvaise saison de sa carrière malgré un bon passage à l’arrivée de Claude Puel. Mais il restait sur 6 buts encaissés lors des 8 derniers tirs cadrés concédés quand Puel a décidé de le remplacer par Jessy Moulin. La suite, on la connait, avec une mise à l’écart après les attaques de son agent Patrick Glanz. Le divorce est consommé. A un an du terme de son contrat, l’ancien monégasque se cherche une porte de sortie. Il serait intéressé par Montpellier, où Geronimo Rulli n’est que prêté par la Real Sociedad.

Sergi PALENCIA

Le latéral espagnol n’a pas convaincu et ses apparitions se font de plus en plus rares. Voilà déjà deux mois qu’il n’a plus joué. Avec l’arrivée au Mercato du jeune Yvann Maçon, l’ancien girondin n’est qu’un troisième choix à son poste, derrière Maçon et Mathieu Debuchy. Son horizon est bouché.

Léo LACROIX

Le Suisse termine son année sabbatique après deux prêts au FC Bâle et à Hambourg. En fin de contrat, il partira en juin, après avoir refusé plusieurs propositions l’été dernier et cet hiver (Ludogorets, Kansas City).

Harold MOUKOUDI

Prêté à Middlesbrough, le Camerounais n’a pas confirmé les espoirs placés en lui à son arrivée l’été dernier. Le club espère profiter de sa côte en Angleterre pour le transférer, un an après l’avoir récupéré libre, à la fin de son contrat au Havre.

Quand on va pouvoir se retrouver. 🤗💚 pic.twitter.com/hsIpESpSE4 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 4, 2020

Gabriel SILVA

Prolongé jusqu’en 2023 il y a un an avant de se rompre le tendon, le Brésilien n’arrive toujours pas à enchaîner depuis son retour, à l’automne. Lors de ses dernières apparitions contre Epinal et Reims, il n’avait pas convaincu. C’est Timothée Kolodziejczak qui semble bien parti pour

Yann M’VILA

A 29 ans, le n°6 a encore un an de contrat. Puel le fait jouer mais l’ancien rennais dispose du plus gros contrat de l’effectif et son rendement n’est plus en adéquation. Cet hiver, il est resté. Mais un départ cet été est envisagé.

Jean-Eudes AHOLOU

L’ancien strasbourgeois montre dans le Forez pourquoi il ne s’est pas imposé à Monaco. Prêté sans option d’achat, il déçoit, ne s’impose pas, et se blesse quasiment à chacune de ses apparitions. Pas de quoi donner envie à Puel de le garder.

Assane DIOUSSE

Le Sénégalais retrouve un peu de temps de jeu, mais par défaut. A chacune de ses apparitions, on se demande comment l’ASSE a pu craquer sur lui au point d’investir 5 M€. Les dirigeants tenteront de le pousser vers la sortie, comme cet hiver.

Alpha SISSOKO

L’un des mystères du football… Arrivé de la réserve de Clermont (L2), le latéral droit n’avait même pas été inscrit dans la liste UEFA pour la Ligue Europa par Ghislain Printant. Prêté au Puy (National), il n’entre pas du tout dans les plans.

Miguel TRAUCO

Le Péruvien souffle le chaud et le froid. Mais à son poste, Kolo lui est préféré depuis plusieurs semaines. Ses erreurs défensives répétées semblent avoir eu raison de la confiance de Puel. Et comme l’ancien joueur de Flamengo a lui-même évoqué ses envies d’ailleurs…

Loïs DIONY

Le n°9 a plus de temps de jeu depuis le début de l’année. Mais il ne marque pas assez. Combatif mais inefficace, il devrait être à nouveau placé sur la liste des transferts à un an de la fin de son contrat.