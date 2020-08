ASSE – INFO BUT Mercato : Dégraissage, renforts… Puel ne voit rien venir !

true

Claude Puel attend encore un défenseur et un attaquant d’ici la fin du Mercato. Mais les finances actuelles de l’ASSE limitent son champs d’action.

Avec Jean-Philippe Krasso, Setigui Karamoko, Yvan Neyou et Adil Aouchiche, l’ASSE a signé quatre recrues dès le début de l’été, tout en se séparant d’une dizaine de joueurs et notamment en transférant Franck Honorat, Vagner Dias et Makhtar Gueye. Mais depuis la signature d’Aouchiche fin juillet, c’est le calme plat. Pourtant, un joueur est ciblé de longue date en la personne de Dimitrios Giannoulis, le latéral gauche grec.

Le dossier Giannoulis s’enlise, Trauco toujours en stand by

Mais le dossier est compliqué. Il dépend notamment du départ de Miguel Trauco, lequel tarde à se finaliser malgré des discussions lancées il y a un bon mois entre le Péruvien et Olympiakos. Celles-ci n’avaient toujours pas abouties ce week-end, à l’heure où nous écrivions ces lignes, et de son côté, Giannoulis, lui, attisait d’autres convoitises. Après Naples et Bologne, la presse grecque évoquaient un intérêt de Rennes et de Newcastle. Ce qui pourrait inciter Claude Puel a se pencher sur d’autres dossiers. Le Rennais Lilian Brassier et le Castelroussin Christopher Opéri font notamment partie des joueurs pistés.

Khazri réfléchit pour la Turquie

Outre son couloir défensif gauche, Puel aimerait enrôler un attaquant supplémentaire, un avant-centre, malgré la présence de Charles Abi et Jean-Philippe Krasso dans son effectif. Mais, soucieux de ne pas empiler les joueurs, l’ASSE aimerait vendre avant de recruter. Elle espère trouver une solution pour Loïs Diony, et pour Wahbi Khazri, pisté par Trabzonspor et surtout Istanbul Basaksehir, le champion de Turquie. Une destination qui le ferait réfléchir.

Parmi les noms qui circulent, celui du Camerounais Vincent Aboubakar revient avec insistance. A 28 ans, l’ancien lorientais a été placé sur la liste des transferts par le FC Porto, mais son salaire semble bien trop important pour que les dirigeants songent vraiment à lui, eux qui veulent dégraisser encore la masse salariale et ont dit non à Puel pour recruter Enzo Crivelli à Basaksehir.

Ça pourrait bouger pour Bouanga et Hamouma

Si un départ de Stéphane Ruffier est toujours exclu par le Basque lui-même,, de même que Ryad Boudebouz, la situation de Yann M’Vila reste susceptible d’évoluer. Le milieu de terrain, outre des touches exotiques, reste toujours très apprécié de Jean-Louis Gasset, qui vient de reprendre Bordeaux. Enfin, l’ASSE s’attend à recevoir des offres pour Denis Bouanga, son meilleur buteur de l’exercice 2019-20, qui pourrait se laisser tenter par un départ après avoir mal vécu l’épisode de son cambriolage. Les dirigeants pourraient ouvrir la porte s’ils reçoivent une proposition intéressante. L’avenir de Romain Hamouma est incertain lui aussi car l’ancien caennais n’a plus qu’un an de contrat. Il plait à des clubs, notamment à Lorient et à un autre club de L1.