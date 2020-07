ASSE – INFO BUT Mercato : Deux joueurs négocient leur départ du club

true

Après Franck Honorat et Vagner Dias, deux autres joueurs pourraient quitter l’ASSE très prochainement…

L’ASSE a déjà finalisé deux départs ces derniers jours. Après Franck Honorat à Brest, Vagner Dias a pris la direction de Metz. Deux transferts qui devraient rapporter entre 7 et 8 M€ au club forézien. Et qui pourraient être suivis de deux autres départs, ces prochains jours. En effet, à l’instar de Vagner et Honorat, l’attaquant Makhtar Gueye et le défenseur Alexandros Katranis, qui termine son championnat en Grèce,n’ont pas repris l’entraînement avec le groupe de Claude Puel.

Gueye et Katranis ne sont pas revenus à L’Etrat

Le club les a autorisés à négocier leurs transferts, avec leurs agents. Gueye, qui a le mêmer agent que Vagner, intéresse notamment Troyes où Laurent Batlles le connait bien pour l’avoir eu sous ses ordres avec la réserve stéphanoise. Le Sénégalais (22 ans) a inscrit 7 buts avec Nancy où il était prêté cette saison.

Quant à Katranis, prêté ces deux dernières saisons à Atromitos, son club formateur, il est dans le viseur de plusieurs formations grecques. Arrivé en 2017 à Saint-Etienne, le latéral gauche (22 ans) n’a pas disputé le moindre match avec l’ASSE, où il est sous contrat jusqu’en 2022.