ASSE – INFO BUT Mercato : Everton et l’Atalanta ciblent Bouanga

Selon nos informations, Everton et l’Atalanta Bergame font partie des clubs qui envisagent de passer à l’attaque pour tenter d’enrôler Denis Bouanga, l’attaquant de l’ASSE.

Présent jeudi dernier lors du Media Day organisé par l’ASSE à L’Etrat, Denis Bouanga, questionné sur son avenir, a laissé entendre qu’il n’envisageait pas un départ de Saint-Etienne cet été. « Pour l’instant je suis Stéphanois. Je me sens Stéphanois. On m’envoie à droite et à gauche, notamment à Rennes, mais je suis là. J’ai un contrat. Et je me sens bien ici. Moi je ne m’occupe pas de tout ça. Ce sont mes conseillers. Je leur ai toujours dit que je me concentrais sur ma préparation, sur la finale. Mon envie, c’est d’être décisif », avait expliqué l’ancien nîmois.

Puel a mis son veto pour Fofana

Une prolongation de contrat serait envisagée pour l’international gabonais (25 ans), car l’ASSE, qui sait qu’elle pourrait être attaquée, veut se protéger. Selon nos information, la menace n’est pas que rennaise. Elle pourrait aussi venir de l’étranger où Bouanga est dans le viseur d’Everton et de deux clubs italiens : la Fiorentina et, surtout, l’Atalanta Bergame, prochain adversaire du PSG en ¼ de finale de Ligue des champions.

Les joueurs stéphanois ont décidément la côte de l’autre côté des Alpes puisque le Milan AC a formulé deux offres pour Wesley Fofana (19 ans), de 15 et 18 M€. Deux offres refusées par l’ASSE qui entend conserver son jeune défenseur. Si les agents de Fofana se sont mis d’accord avec les dirigeants milanais sur les conditions salariales, Claude Puel a mis son veto à un départ. L’entraîneur des Verts souhaite aussi conserver Bouanga. Mais en cas de grosse offre, la porte pourrait s’ouvrir un peu plus facilement que pour Fofana.