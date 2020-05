ASSE – INFO BUT Mercato : Khazri a une touche en Espagne

true

L’attaquant de l’ASSE Wahbi Khazri serait dans le viseur d’un club espagnol, un an après avoir été approché par un club russe l’été dernier.

Plusieurs joueurs stéphanois sont sollicités en cette fin de saison. C’est le cas de deux des rares joueurs à avoir donné satisfaction à l’ASSE cette saison : Wesley Fofana et Denis Bouanga. Monaco et plusieurs clubs étrangers lorgnent Fofana, récemment prolongé. Lille, Rennes et le Betis font les yeux doux à Bouanga.

Romain Hamouma, lui, est dans le viseur de Lorient, et d’après nos informations, Wahbi Khazri, intéresse un club espagnol. Même s’il n’y a pas encore eu de prise de contacts avec l’entourage du joueur, un club de Liga apprécie son profil et a pris des renseignements.

La saison dernière, offre d’un club russe

Le Tunisien s’interrogerait sur la suite à donner à sa carrière, sachant qu’il était venu à l’ASSE avant tout pour y rejoindre Jean-Louis Gasset et Yann M’Vila, dont l’avenir dans le Forez s’écrit en pointillés. L’été dernier, les dirigeants avaient repoussé une offre pour Khazri, en provenance de Russie, juste avant de transférer Rémy Cabella à Krasnodar.