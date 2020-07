ASSE – INFO BUT Mercato : Les Verts n’ont pas dépensé un centime pour Yvan Neyou !

true

Pour sa première apparition officielle avec l’ASSE, Yvan Neyou a fait très fort vendredi contre le PSG en finale de Coupe de France. Et il n’aurait rien coûté aux Verts !

Certes, l’ASSE a perdu vendredi soir une nouvelle finale de Coupe de France, la troisième consécutive après les revers contre Bastia, en 1981, et le PSG, déjà, en 1982. Mais les Verts de Claude Puel ont livré une solide prestation et parmi les grosses satisfactions, il y a la rentrée fracassante du milieu de terrain Yvan Neyou.

Caiazzo : « Il y a eu zéro commission d’agent de donnée»

Arrivé dans le Forez il y a quelques jours, celui qui n’évoluait qu’en équipe réserve au Portugal, à Braga, la saison passée, a montré de quoi il était capable : 27 passes réussies sur 27 en une mi-temps, 4 dribbles sur 5, une frappe cadrée, une interception. Une entrée fracassante ! Prêté avec option d’achat par Braga, le Camerounais (23 ans) a tout du bon coup, et à moindre coût, lui qui a été conseillé à Puel par Tom Calvet, le gendre du Manager stéphanois.

Une connivence qui a pu jeter la suspicion, mais Bernard Caiazzo, dans un entretien accordé à But Saint-Etienne à paraître ce mercredi, révèle les dessous de l’arrivée du joueur. « Je me suis renseigné, explique Caiazzo. Pour l’arrivée de Neyou, il y a eu zéro commission d’agent de donnée. Quand on voit la deuxième mi-temps du joueur au Stade de France, je dis « Bravo Claude Puel ». On peut même payer des commissions s’il a d’autres joueurs comme Neyou à faire venir ! »