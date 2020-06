ASSE – INFO BUT ! Mercato : les Verts ont établi un prévisionnel de ventes

true

Dans son budget 2020-21, l’ASSE n’aura besoin de vendre qu’à hauteur de 10 à 15 M€ pour rentrer dans ses clous.

Si l’AS Saint-Etienne fait partie des clubs qui ont le plus souffert de la crise économique et sanitaire du Covid-19, les différents prêts garantis par l’Etat et contractés ont donné de l’air aux finances ligériennes. Selon nos informations, les Verts ont déjà entériné leur exercice comptable 2019-20 en prévision du passage devant la DNCG le 9 juillet et c’est même déjà vers le budget de la saison 2020-21 que le club est tourné.

La vente d’Honorat va donner de l’air

Dans le projet qui sera présenté à la Ligue, l’ASSE prévoirait quelques ventes mais pas à des niveaux extravagants. Au contraire même. Les Verts s’attendent à vendre entre 10 et 15 M€ cet été. Une belle partie de cette somme va déjà revenir avec la vente de Franck Honorat au Stade Brestois (5 M€) et, avec les cessions attendues de Vagner Dias et Harold Moukoudi (vers le marché anglais), Saint-Etienne pourrait bien rentrer dans ses clous sans avoir à ne sacrifier ni Denis Bouanga, ni Wesley Fofana.

En interne, les dirigeants seraient même assez confiant pour que les deux piliers désignés de Claude Puel soient encore là la saison prochaine. Concernant Fofana, Everton et Arsenal suivent toujours le dossier mais le Milan AC ne donne plus signe de vie depuis de longues semaines. Pour Denis Bouanga, le Stade Rennais ne le voit que comme un plan B derrière Moses Simon.