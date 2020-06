ASSE – INFO BUT Mercato : Les Verts ont raté deux jolis coups au poste de latéral gauche

true

Selon nos informations, l’ASSE a été proche d’engager Ludwig Augustinsson (Werder Brême) et Borna Barisic (Glasgow Rangers) il y a quelques saisons.

Le poste de latéral est sinistré à l’ASSE depuis les départs de Faouzi Ghoulam et Benoît Trémoulinas. De Benoît Assou-Ekotto à Miguel Trauco en passant par Alexandros Katranis, Gabriel Silva ou Cheikh M’Bengue, le club forézien n’a pas été en réussite dans ses choix ces dernières saisons.

En 2016, l’ASSE avait pourtant été proche, selon nos informations, de signer Ludwig Augustinsson (26 ansà, l’international suédois (28 sélections, 1 but) du Werder de Brême. Le latéral gauche était ciblé par David Wantier, mais l’ASSE avait finalement privilégié la piste Cheikh M’Bengue, en fin de contrat à Rennes, à la demande de Christophe Galtier. Augustinsson évoluait alors au FC Copenhague, à qui le Werder a versé 4,5 M€ pour obtenir la signature du Suédois en juillet 2017. Prolongé un an plus tard, Augustinsson est sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2022.

Préférence donnée à Gabriel Silva

En 2017, l’ASSE aurait aussi pu recruter Borna Barisic, le latéral gauche international croate des Glasgow Rangers. Selon nos informations, le joueur, alors à Osijek, a été proposé aux dirigeants stéphanois mais la cellule de recrutement avait privilégié ses propres réseaux et c’est Gabriel Silva, recommandé par Araujo Ilan, qui avait rejoint l’ASSE, en provenance de l’Udinese.

Osijek demandait 1,5 M€ pour Barisic, qui demandait un salaire mensuel de 30 000 €. Le joueur (27 ans) évolue aux Glasgow Rangers depuis juillet 2018. En 2019-20, il a inscrit 2 buts et délivré 14 passes décisives (8 en championnat, 6 en Ligue Europa) avec l’équipe entraînée par Steven Gerrard. Barisic est titulaire avec la sélection croate depuis un an et demi (12 sélections, 1 but).