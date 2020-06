ASSE – INFO BUT Mercato : Puel a son projet et il a choisi ses hommes

true

Bénéficiant des pleins pouvoirs à l’ASSE, Claude Puel a une idée précise de ce qu’il compte faire au club, et avec qui, quitte à pousser de nombreux joueurs de l’effectif actuel vers la sortie.

Arrivé à l’ASSE l’automne dernier pour remplacer Ghislain Printant, Claude Puel avait hérité d’un effectif qu’il n’avait pas choisi. La donne est différente aujourd’hui et le Castrais a clairement indiqué ce qu’il souhaitait faire dans un entretien accordé à L’Equipe. Les finances étant limitées, il n’est plus question de dépenser plus de 4-5 M€ pour recruter des joueurs, ni d’offrir des premiers contrats pros à de jeunes éléments qui ne sont pas vraiment taillés pour la L1.

Pour l’heure, aucun jeune n’a d’ailleurs signé son premier contrat pro, alors qu’une douzaine d’éléments en fin de contrat n’ont pas été retenus (Vermot, Crémillieux, Lacroix, Tannane, Durivaux, Mezaber, Halaimia, Valbon, Bengueddoudj, Hérelle, et Aholou, prêté par Monaco).

Il veut garder ses meilleurs joueurs et construire avec les jeunes

La priorité de Puel est de garder ses meilleurs joueurs. Parmi ceux-ci, certains sont convoités. C’est le cas de Wesley Fofana et de Denis Bouanga. Selon nos informations, Puel exclut tout départ de Fofana, qui n’a pas envie de partir dès cet été, mais la donne est un peu différente pour Bouanga. En cas d’offre supérieure à 15 M€, la porte pourrait s’ouvrir. Car il faut bien faire entrer un peu d’argent dans les caisses, toujours vides malgré les emprunts et les ventes, ces deux dernières saisons, d’Ole Selnaes, William Saliba et Rémy Cabella, qui ont rapporté 50 M€…

Puel a poussé pour que les dirigeants se couvrent ce printemps en prolongeant les contrats de Fofana, de Mahdi Camara et de Charles Abi, trois joueurs sur qui il compte beaucoup. Avec lui, la jeunesse va être au pouvoir : il fonde aussi de gros espoirs sur Zaydou Youssouf, Arnaud Nordin, Yvann Maçon, Maxence Rivera et le néo pro Lucas Gourna-Douath. Si des joueurs comme Franck Honorat et Harold Moukoudi entrent aussi dans ses plans, le club sera à l’écoute des offres, pour Vagner Dias et Bilal Benkhedim aussi, surtout si d’éventuelles ventes pouvaient permettre de ne pas « sacrifier » Fofana ou Bouanga.

Plusieurs cadres poussés vers la sortie

Pour encadrer les jeunes, Puel mise sur l’expérience de Mathieu Debuchy et Jessy Moulin, deux joueurs dont il apprécie beaucoup l’état d’esprit. En revanche, des départs de cadres au salaire important sont espérés (Ruffier, Kolodziejczak, M’Vila, Khazri, Boudebouz), tout comme ceux d’éléments qui n’ont pas convaincu (Palencia, Silva, Trauco, Diousse, Diony). Mais ces joueurs sont sous contrat, ils disposent pour la plupart d’un salaire qu’ils auront du mal à retrouver ailleurs, ce qui rend leur départ difficile sans leur bon-vouloir… A un an du terme de son contrat, Romain Hamouma (32 ans) est laissé libre de son choix : sollicité par Lorient et d’autres clubs de L1, il ne sera pas retenu s’il souhaite partir.

Perrin prolongera sous certaines conditions

Si Yohan Cabaye ne devrait pas être conservé, des discussions sont en cours pour une prolongation de Loïc Perrin. A bientôt 35 ans, le capitaine des Verts est prêt à baisser son salaire et à avoir moins de temps de jeu pour poursuivre sa carrière dans son club de toujours et ne pas la terminer sur cette crise sanitaire. Puel, lui, souhaite avoir des garanties sur son état physique, mais il aimerait aussi libérer un peu de place dans la masse salariale avant d’acter sa décision.

A l’affût de bons coups sur le Mercato

Sa priorité, en ce début de semaine, était toujours de faire signer le jeune Adil Aouchiche (PSG), un joueur promis à un brillant avenir et à un rôle-clé, s’il privilégie le projet stéphanois à ses autres courtisans. Jean-Philippe Krasso (Epinal), également en fin de contrat, incarne lui aussi la volonté du club de faire des paris sur l’avenir. A 22 ans, l’attaquant se voit offrir une nouvelle chance chez les pros, après s’être révélé en Coupe de France, et cette première recrue en appelle d’autres. Puel cible principalement un défenseur central, un latéral gauche, un milieu et un attaquant.