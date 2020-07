ASSE – INFO BUT : Puel a titillé ses cadres après Rumilly (4-1)

true

Si les jeunes ont brillé lors du premier match amical de l’ASSE, remporté face à Rumilly, ça n’a pas été le cas de certains cadres de Claude Puel…

Victorieuse de Rumilly (4-1) samedi lors de son premier match de préparation, l’ASSE a fait respecter la logique, à L’Etrat. Mais les cadres de Claude Puel ont été moins en évidence que les jeunes pousses vertes.

Romain Hamouma, qui faisait partie du onze de départ lors de la première mi-temps, ne s’est pas mis en évidence. Apparu affuté depuis le début de la préparation, l’attaquant a touché peu de ballons. Wahbi Khazri a été plus entreprenant mais il n’a pas été décisif. Mathieu Debuchy, capitaine lors de la première période, a quant à lui provoqué le penalty qui a permis à Rumilly de marquer.

Puel attend plus

En seconde mi-temps, Loïc Perrin, Yann M’Vila et Ryad Boudebouz ont fait leurs entrées. Sous la chaleur, le capitaine stéphanois, en manque de rythme, n’a joué que 30 minutes avant d’être relayé par Rayan Souici. M’Vila n’a pas eu à faire énormément d’efforts défensifs au vue de la supériorité stéphanoise mais il a été dans l’ombre du jeune Lucas Gourna-Douath, également beaucoup plus présent que Boudebouz.

Des prestations qui n’ont pas plu à Claude Puel, lequel attend plus de ses leaders supposés. Ce qu’il leur a fait savoir, devant tout le groupe, après la rencontre. Une remontée de bretelles qui aurait visé plus particulièrement Hamouma, Khazri et M’Vila.