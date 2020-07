ASSE : Kévin Monnet-Paquet fait une promesse pour son come-back

true

Eloigné des terrains depuis un an et demi, Kévin Monnet-Paquet se rapproche du jour de sa reprise à l’ASSE.

Un an et demi que Kévin Monnet-Paquet (31 ans) n’a plus foulé les pelouses de Ligue 1. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche contre Paris le 17 février 2019, le Berjallien a rechuté le 12 octobre dernier. Une nouvelle blessure qui remet clairement en cause son avenir dans le football alors que l’intéressé ne doit plus qu’un an de contrat chez les Verts et qu’il n’est pas sûr que Claude Puel, qui préfère les jeunes, ne lui laisse beaucoup de champs pour s’exprimer.

Grosse incertitude sur sa date de reprise

Pourtant, comme il l’a fait savoir au « Progrès », « KMP » entend batailler pour se refaire une place au soleil : « J’enchaîne les séance d’entraînement normalement. Il n’y a que pour les oppositions où je me mets dans le rôle du joker. Je ne suis pas encore dans tout ce qui est contacts… mais cela revient petit à petit. Je me sens super bien. Je suis sur le terrain, c’est cool. Je ne sais pas quand je vais pouvoir rejouer un match. C’est une récidive et c’est rare que cela se produise aussi rapidement ».

« Je ne serai pas avec le frein à main »

S’il fait part de sa volonté de jouer quelques bouts de matches durant la préparation, Monnet-Paquet comprend la décision du staff de ne prendre aucun risque : « Je fais tout pour être bien le plus rapidement possible sans pour autant brusquer les choses. Quand je tape dans le ballon, je frappe fort, sans appréhension. Je veux prouver que je peux rejouer au haut niveau et aider l’équipe à faire une meilleure saison. Si je reviens, je ne serai pas avec le frein à main. Je serai à fond comme tout le temps ».