ASSE : Khazri, Saliba, les supporters… M’Vila sait se montrer positif

true

Le milieu de terrain de l’ASSE Yann M’Vila s’est montré très positif à l’égard de certains de ses partenaires et des supporters verts.

Au cours d’un échange sur Instagram avec son ancien coéquipier au Stade Rennais Chris Mavinga, Yann M’Vila s’est montré assez dur envers Claude Puel et ses présidents. Mais il a également eu des bons mots pour ses partenaires ainsi que les supporters de l’AS Saint-Etienne, comme on peut le lire sur le site peuple-vert.com, qui a retranscris ses propos.

« Quand tu joues à Gerland c’est un peu « les gens riches ». St-Etienne ce sont les vrais Ultras, les seuls à avoir fait un feu d’artifice. St-Etienne c’est quelque chose, quand c’est blindé c’est quelque chose. Tu sens l’histoire. Quand tu vois dans les couloirs Dominique Rocheteau… »

« Je me sens bien avec tout le monde, jeunes ou anciens. Mon frérot c’est Wahbi Khazri, on a joué ensemble à Sunderland… Les cadres du vestiaire sont super sympas. Si tu les respectes ils te respectent. On se chambre… William Saliba joue comme s’il avait 30 ans. Il est facile. Il a tout. Il y a Nordin la « tornade ». Lui aussi il fait du bien. »