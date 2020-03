ASSE : Kolodziejczak ne s’inquiète pas

true

Après le match nul de l’ASSE contre Bordeaux (1-1), Timothée Kolodziejczak s’est efforcé de positiver. Malgré la 17e place au classement, le défenseur estime que les derniers matches des Verts sont de bon augure.

« On voulait démarrer fort mais on n’a pas été assez tueurs et on n’a pas eu de chance sur leur but, mais on n’a pas lâché, a commenté l’ancien niçois. On a réagi, on a continué à jouer. On prend un point et tous les points vont compter. En ce moment, on montre un autre visage. On se serre les coudes. Tout le monde répond présent. C’est bien pour la suite. C’est comme ça qu’on va y arriver. »

En déplacement à Monaco ce week-end, l’ASSE ne compte plus que 3 points d’avance sur le barragiste, Nîmes, qui se déplacera à Nantes.