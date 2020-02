ASSE : Kolodziejczak poursuit son opération séduction auprès de Puel

true

Écarté après avoir été critiqué par le coach de l’ASSE, Claude Puel, Timothée Kolodziejczak (28 ans) continue de suer sang et eau à l’entraînement.

La pilule a du mal à passer. Le mois dernier, alors que l’ASSE venait de se qualifier en Coupe de France à Charléty face au Paris FC (3-2), Claude Puel avait fustigé Timothée Kolodziejczak.

« Qualité et application » insiste Claude #Puel à l’entraînement ce lundi. Grosse intensité de travail des joueurs, (notamment des habituels remplaçants), très impliqués dans la séance. Au premier rang desquels Timothée #Kolodziejczak, qui semble avoir très faim #ASSE #Ligue1 pic.twitter.com/GL5hzQt11w — Macky Diong (@MackyDIONG) February 3, 2020

L’entraîneur des Verts avait laissé entendre que son défenseur ne donnait pas tous les gages d’investissement attendus aux entraînements. Ce déballage a surpris l’intéressé, que Puel a côtoyé du côté de l’OL et de l’OGC Nice. Kolo (28 ans) s’en était ouvert dans la presse en affirmant qu’il ferait tout pour faire changer son entraîneur d’avis à son sujet. Kolodziejczak a joint les actes aux paroles.

« Kolodziejczak semble avoir très faim »

Depuis lors, le défenseur de l’ASSE donne tout à l’entraînement. Ce lundi, Macky Diong a assisté à la séance des Verts et confirme que l’intéressé fait partie des Stéphanois les plus investis dans l’effort. « ‘Qualité et application’ insiste Claude Puel à l’entraînement ce lundi, note notre confrère sur Twitter. Grosse intensité de travail des joueurs, (notamment des habituels remplaçants), très impliqués dans la séance. Au premier rang desquels Timothée Kolodziejczak, qui semble avoir très faim. » Suffisant ?