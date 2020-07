ASSE : Krasso n’a pas peur du PSG

true

Auteur de 3 buts lors de la campagne de matches amicaux de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso, arrivé cet été d’Epinal, estime que le PSG ne sera pas imbattable vendredi en finale de Coupe de France.

Auteur d’un joli parcours en Coupe de France avec Epinal, Jean-Philippe Krasso, la recrue de l’ASSE, espère créer la surprise en finale, vendredi, au Stade de France, contre le PSG. « Jouer sans supporters dans une enceinte comme le Stade de France, ça va faire un peu bizarre mais si j’ai la chance d’être sur le terrain, ça va être un sacré baptême du feu pour moi !, a confié le nouvel attaquant des Verts. En face, c’est le PSG. Il faudra se donner à fond et ne pas lever le pied. »

« Personne n’est imbattable »

Et à l’ancien spinalien (23 ans), auteur d’un doublé contre Lille (2-1) en 8e de finale, d’ajouter : « Avec Epinal, quand on a joué Lille, on savait que ce serait très difficile. En plus, on a pris un but dès la 9e minute. On s’est dit qu’on allait peut-être en prendre 9. Mais au fur et à mesure, on a senti qu’on pouvait faire quelque chose et on a fini par gagner. Sur un match, tout est possible. Personne n’est imbattable. »