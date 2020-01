ASSE : Kurt Zouma perd (encore) en justice face aux dirigeants stéphanois

true

Il y eut un premier épisode au mois d’octobre 2017. Lorsque deux anciens pensionnaires de l’ASSE, Kurt Zouma et Faouzi Ghoulam, formés au club, avaient été déboutés de leurs demandes par le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne.

En cause ? La rondelette somme de 2,8 millions d’euros que les deux défenseurs réclamaient, estimant que leurs contrats à l’ASSE, sous forme de CDD, devaient être requalifiés en CDI. Au titre de rappels de salaires, congés payés, primes, indemnités de préavis et dommages et intérêts, ils réclamaient 1,7 million d’euros (Zouma) et 1,13 million d’euros (Ghoulam).

Le conseil des prud’hommes les avait donc déboutés, estimant que leurs demandes étaient « mal fondées ou prescrites » et ils avaient même été condamnés à verser chacun 3.000 euros à la société ASSE Loire pour « procédure abusive et dilatoire. » On apprend aujourd’hui, via un tweet de l’avocat, Antoine Semeria, que Kurt Zouma avait maintenu sa plainte, mais cette fois devant la cour d’appel de Lyon. Nouvelle demande et second refus. L’action est toujours irrecevable…