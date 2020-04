ASSE : la cagnotte solidaire des Green Angels fait un carton

true

Les supporters de l’ASSE, les Green Angels, ont ouevrt une cagnotte en faveur du personnel médical stéphanois. Une réussite.

Souvent montrés du doigt, et notamment par les pouvoirs publics…, les Ultras français font régulièrement preuve d’une grande générosité. Et ce n’est pas l’épisode du coronavirus qui prouve le contraire. Ainsi, comme dans de nombreux clubs français, certains Ultras de l’ASSE, les Green Angels en l’occurrence, ont décidé, depuis le 30 mars, de mettre en place une cagnotte dont les fonds seront reversés au personnel médical stéphanois.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche. A cette heure, ce sont plus de 10 340 euros qui ont été récoltés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également donner. C’est ici.

« Nous, Green Angels, tenons tout d’abord à apporter notre soutien à l’ensemble de ce personnel, partout en France. »

Par ailleurs, voici ce que dit le groupe stéphanois pour récolte des dons. « La situation face à la propagation du COVID-19 en France ne fait que s’aggraver. Malheureusement, Saint-Étienne et sa région ne sont pas épargnées. Le match actuel ne se déroule pas sur un rectangle vert, mais bel et bien dans nos hôpitaux, nos EPHAD, nos maisons de santé… qui ont trop souvent été délaissées. Nous, Green Angels, tenons tout d’abord à apporter notre soutien à l’ensemble de ce personnel, partout en France et plus particulièrement à Saint-Étienne, qui risque sa vie chaque minute pour sauver les nôtres. Avec nos moyens, et en appelant à la solidarité de l’ensemble du peuple vert, nous avons mis en place la cagnotte ici présente. L’argent récolté servira à l’achat de denrées ou d’équipements que nous livrerons aux différents services des hôpitaux de la région et dans le respect des consignes de sécurité. Cette cagnotte est celle des Stéphanois : soyons unis, fiers et solidaires ! En attendant, PRENEZ SOIN DE VOUS ET RESTEZ CHEZ VOUS ! »