ASSE : la carrière de Khazri prend un nouvel élan du côté du RC Lens

En difficulté cette saison à l’ASSE, Wahbi Khazri (28 ans) reste l’un des fers de lance de l’attaque stéphanoise. Yannick Cahuzac est persuadé qu’il en a encore sous le pied.

Les excellents débuts de Wahbi Khazri (28 ans) sous le maillot de l’ASSE semblent loin. Cette saison, l’international tunisien a payé son manque de préparation estivale causée par la CAN et a tiré la langue pendant plusieurs semaines.

Si la saison devait reprendre, l’ancien attaquant du Stade Rennais n’en demeurerait pas moins un atout majeur pour Claude Puel dans l’opération maintien des Verts. Son ancien coéquipier au SC Bastia Yannick Cahuzac en est convaincu puisqu’il l’a inclus sur le côté gauche de son onze de rêve !

« Je mets Wahbi Khazri sur le côté gauche. Quelqu’un qui sort du Sporting club de Bastia. Un joueur qui a fait étape par étape. Il a encore de belles années devant lui. C’est un bosseur, un joueur de talent », a expliqué le milieu de terrain du RC Lens chez nos confrères de France Football. On notera que ce même Cahuzac a placé son actuel coéquipier Jean-Louis Leca dans les buts de son équipe. « C’est mon ami. C’est un gardien très performant. C’est un gardien de Ligue 1 qui évolue en Ligue 2 », a sobrement conclu le Sang et Or.