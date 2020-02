ASSE : la division anti-hooligans a le Chaudron dans son viseur 

true

Présent à Saint-Etienne cette semaine en marge de la rencontre entre l’ASSE et l’OM, Antoine Mordacq, le patron de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH) a été sidéré par les incidents en marge de la rencontre.

Aux premières loges, le « super-flic » des supporters est revenu en conférence de presse sur la situation très sensible dans le Forez. Dans des mots accordés au « Progrès », Antoine Mordacq n’y va pas par quatre chemins : Geoffroy-Guichard est un « point chaud » de son combat.

« Il y a des problématiques propres à Saint-Etienne, qu’on trouve aussi dans d’autres villes. Mais Geoffroy-Guichard fait partie des stades les plus compliqués à gérer par le nombre d’incidents, par le nombre d’ultras concernés par ces incidents, et par le contentieux avec plusieurs clubs importants sur le territoire. Ça fait partie des quelques clubs et quelques stades que l’on surveille de beaucoup plus près que d’autres en raison de ces incidents à répétition », a-t-il expliqué. Plus que jamais, le Chaudron est sous surveillance… Et la Commission de discipline de la LFP n’est pas la seule prête à sévir.