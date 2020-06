ASSE : la Fédération pousse pour une finale de Coupe de France avec du public

true

Le président de la FFF, Noël Le Graët, fait tout pour que la finale de la Coupe de France puisse se jouer avec du public, quand elle aura lieu, dans le courant du mois d’août.

La finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG devrait se jouer en août. Reste à savoir où et avec quelle audience. Il a été question d’une délocalisation et d’un huis clos. Mais lors d’un entretien à l’AFP, le président de la Fédération française, Noël Le Graët, a juré qu’il faisait tout pour que le public puisse être présent.

« Bien sûr, c’est ce qu’on va demander. C’est mon souhait en tout cas. On a des contacts avec l’Etat. Ils pourront peut-être nous permettre de parler de jauge soit pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe. On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives. »

Une bonne nouvelle pour le peuple Vert, même s’il n’est pas certain que, même si le public est autorisé dans les stades, ils puissent être 40.000 à pouvoir monter sur Paris…