ASSE : la légende Larqué donne des nouvelles des anciens Verts

Confiné chez lui, dans les Pyrénées-Atlantique, Jean-Michel Larqué reste en contacts avec ses anciens coéquipiers de l’ASSE.

Confinement oblige, Jean-Michel Larqué a mis entre parenthèses toutes ses activités. Mais cela ne l’empêche, en bon ancien capitaine de l’ASSE, de prendre des nouvelles de ses ex-coéquipiers, étant entendu que les plus anciens d’entre nous sont les plus vulnérables au Covid-19. Dans les colonnes de Sud Ouest, il a fait le tour de ses contacts…

« Je viens de rappeler Jacquot Santini. J’ai eu Ivan Curkovic, Christian Lopez… J’ai appelé Sarramagna hier, mais il m’a pas répondu. Finalement, il a rappelé aujourd’hui, il respecte encore son capitaine ! Je pense que la facture du portable va exploser. En tout cas, on passe plus de temps au téléphone qu’auparavant. J’ai même eu Osvaldo Piazza. Je lui ai envoyé un texto pour son anniversaire en milieu de semaine dernière. »

« J’ai des nouvelles d’Aimé Jacquet par un ami de Saint-Étienne et il est en bonne forme. Il vit du côté d’Annecy et il a gardé son chalet qui s’appelle “Les Girondins”, à Thones (en Haute-Savoie). Aimé faisait partie de la première équipe qui a été quatre fois championne de France. Il a été mon coéquipier de 1965 à 1970, on a gagné la Coupe de France ensemble. »