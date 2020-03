ASSE : avec Puel, les Verts auraient commis la même erreur qu’avec Galtier

true

Selon Willy Sagnol, les dirigeants de l’ASSE ont peut-être commis une erreur en donnant les pleins pouvoirs à Claude Puel à son arrivée. Ils pourraient le payer cher.

Les supporters de l’ASSE trépignent d’impatience pendant cette période de confinement : les Verts sauront-ils assurer leur maintien si la saison reprend en Ligue 1 ? Si l’arrivée de Claude Puel a rassuré dès son arrivée, force est de constater que le technicien castrais a perdu du crédit depuis.

L’ASSE, qui pointait à une inquiétante 17e place du classement avant la suspension du championnat, va devoir trouver des guerriers pour se sortir de ce guêpier. Le Castrais donne l’impression d’en être un, d’autant plus qu’il possède les pleins pouvoirs en interne. Justement, cette toute puissance de Puel n’est pas sans inquiéter Willy Sagnol, qui rappelle que les Verts avaient payé une telle configuration à l’époque de Christophe Galtier.

#ASSE Puel manager, une erreur ? : https://t.co/DGKA6Roxrs Comme la rapporte Footradio, Willy Sagnol a déploré avant-hier sur RMC que Claude Puel cumule les casquettes d’entraîneur et de manager général à l’ASSE. « Le problème de Saint-Etienne, c’est…https://t.co/6NRAk1tkH6 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 21, 2020

« Le problème de Saint-Etienne, c’est d’abord les joueurs. Il y trop de joueurs en fin de course. Et puis il y a surtout un problème de restructuration. Sainté a donné les clés du camion à un entraîneur. Mais tous les clubs qui ont voulu faire ça, ils l’ont payé après… Et Sainté l’a déjà payé plusieurs fois, avec Galtier par exemple, a soufflé Sagnol sur les ondes de RMC Sport. Aujourd’hui, il y a deux présidents. Ils ont nommé un entraîneur manager général, avec un directeur général derrière. Mais qui est le garant du sportif sur le long terme ? Comme en Allemagne, il faudrait que l’ASSE prenne un ancien joueur au poste de manager général. Un entraîneur ne peut pas avoir ce rôle-là. Il dépense déjà assez d’énergie au quotidien avec ses joueurs pour les entraînements et les matches. Aujourd’hui, chez les Verts, il manque une personnalité entre le président et l’entraîneur. Puel n’a pas le temps et l’énergie pour structurer tout un club. Ce choix, c’est une erreur. » Sagnol a-t-il oublié la présence de Xavier Thuilot pour servir de tampon ?