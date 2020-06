ASSE : la nouvelle chaîne ASSE TV, mode d’emploi

true

Le club lance ASSE TV, sa propre chaîne de télé. Payante, elle est disponible depuis mercredi 27 mai sur le site officiel de l’ASSE. Au programme : des replays des rencontres des Verts, des images inédites et des archives historiques…

»On a un patrimoine vidéo qui est exceptionnel. Il faut le valoriser. C’est ce qui a motivé ce projet. Ça et la passion des supporters. C’est une chaîne de télé que l’on peut regarder où l’on veut et quand on veut », explique Philippe Lyonnet, le directeur de la communication et des médias du club… ASSE TV est donc en ligne depuis le 27 mai sur le site officiel du club.

Sur cette nouvelle plate-forme de vidéos à la demande, les supporters stéphanois pourront notamment visionner en replay chaque rencontre de l’ASSE. »Nous publierons en replay toutes les rencontres de l’AS Saint-Étienne de la saison 2020-2021, explique Lyonnet. Cela constituera notre fil rouge de la saison. C’est une offre réellement complémentaire de celles proposées par les diffuseurs traditionnels. Tous nos supporters ne peuvent malheureusement pas s’abonner à toutes les chaînes payantes pour suivre les rencontres des Verts dans les différentes compétitions. »

🎬 #Ilan 🚀🤩🙌 📺 Le match [et l’ambiance] d’anthologie qui ont terrassé l’Olympiakos et offert la qualification en 8e de finale de l’@EuropaLeague aux Verts sont sur #ASSETV 🍿 👉 https://t.co/slRiKju0GW — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 31, 2020

3 € par mois, 2 € pour les abonnés

Pour 3 euros par mois, 2 euros pour les abonnés de Geoggroy-Guichard, les supporters pourront donc accéder à toutes les rencontres en différé. Ils pourront également avoir accès à de nombreux contenus d’archives historiques et des programmes inédits dans les coulisses du club. Par exemple, depuis le lancement : un portrait sur Pierre-Emerick Aubameyang lorsqu’il était encore au club, le replay de la demi-finale de Coupe de France face à Rennes ou bien encore l’interview entière de la première recrue estivale Jean-Philippe Krasso, sont disponibles sur ASSE TV. La chaîne diffusera des séances d’entraînement, les matchs de préparation, les rencontres des équipes de jeunes et des féminines. » ‘

‘Nous travaillons sur ce projet en distribution OTT (NDLR : de l’anglais over-the-top, correspond au service par contournement) depuis un an. On a fait le même constat que d’autres clubs. Les moyens de production nécessaires à l’exploitation d’une chaîne de télé classique sont énormes et en même temps, ça manque de souplesse. Là, la structure est plus légère », précise Philippe Lyonnet. Pour la partie technique de cette chaîne, l’ASSE collabore avec la société On Rewind : une filiale d’Euro Media Group, partenaire de l’UEFA et de la LFP.

Tous les matches seront rediffusés, ceux des pros mais aussi des jeunes et des filles

ASSE TV doit ainsi permettre au club d’enrichir sa stratégie de contenus tout en répondant aux nouveaux modes de consommation de contenus audiovisuels. Ses objectifs : permettre au supporter d’avoir une nouvelle manière de vivre sa passion, valoriser le patrimoine sportif et audiovisuel du club, et enrichir l’offre de contenus digitaux. Le club a précisé qu’une application mobile verrait le jour lors de ‘la phase deux du projet. Sa sortie est prévue pour janvier 2021.