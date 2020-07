ASSE : la recrue Krasso commente ses débuts réussis

true

Buteur contre Rumilly (4-1) samedi, Jean-Philippe Krasso se réjouit de ses premiers pas sous le maillot vert.

Arrivé d’Epinal cet été, Jean-Philippe Krasso fait bonne impression depuis qu’il est à L’Etrat. Claude Puel avait loué ses qualités, son intelligence, et il n’a pas dû être déçu de ses débuts contre Rumilly (4-1). L’attaquant a marqué un but, celui de l’ouverture du score, en profitant d’un décalage d’Aimen Moueffek, et il a pesé sur la défense visiteuse, remportant la plupart de ses duels.

« C’est bon pour la confiance »

« C’est un plaisir de marquer lors de son premier match et c’est important de créer des automatismes avec ses partenaires, a commenté l’attaquant, sur le site des Verts. J’ai déjà beaucoup appris sur mes coéquipiers grâce à ce premier match. Ça donne une première idée du profil des joueurs en match, sentir comment chacun aime jouer, se déplacer et recevoir les ballons. Ce match et cette victoire, c’est bon pour la confiance. »

Avant la rencontre, Krasso avait évoqué son intégration au club. « Il y a beaucoup de sérieux et de professionnalisme. On est restés longtemps sans jouer au foot et l’envie de tout le monde se ressent. Je suis assez proche des éléments les plus jeunes du groupe. J’ai également retrouvé Denis Bouanga. On se connaît bien et on s’apprécie. »

Un Denis Bouanga qui y est allé lui aussi de son petit commentaire samedi… « C’était dur physiquement, car la chaleur était là. Il y a eu quelques temps forts et quelques temps faibles mais c’était notre match de reprise, donc je ne retiens que la victoire. Ça fait du bien de pouvoir se mesurer à une autre équipe et de retrouver des sensations après quatre mois de coupure. Le premier match de préparation est toujours important. Même si cette équipe de Rumilly n’est pas du calibre de nos prochains adversaires, ça fait toujours du bien de gagner. » Prochain test vendredi, contre Nice.