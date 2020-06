ASSE : la reprise de l’entraînement des Verts en questions

true

Trois mois après l’arrêt de la L1 à cause de la pandémie liée au Covid-19, l’ASSE reprend le chemin de l’entraînement ce mercredi à L’Etrat. Une reprise avec de nombreuses inconnues…

Quel staff ?

La saison 2019-2020 s’étant terminée brutalement, en raison des décisions prises par la gouvernement en raison du coronavirus, c’est un nouveau cycle qui débute pour toutes les équipes de Ligue 1. Y compris pour l’ASSE qui retrouve les terrains de l’Etrat ce mercredi 17 juin, trois mois après l’arrêt du championnat décrété par le gouvernement à cause du coronavirus. A sa tête, Claude Puel a conservé l’ensemble de son staff, sauf surprise. Jacky Bonnevay, Julien Sablé, qui a obtenu son DEPF le mois dernier, et Laurent Huard, resteront ses trois adjoints. Thierry Cotte sera toujours en charge de la préparation physique et le controversé Fabrice Grange, qui comptaient parmi les successeurs possibles de Grégory Coupet à Lyon, devrait honorer sa dernière année de contrat en tant qu’entraîneur des gardiens. Pour remplacer David Wantier à la tête de la cellule de recrutement, le duo Puel-Thuilot a fait appel à Jean-Luc Buisine, que les deux hommes avaient connu à Lille, et qui arrive à l’ASSE précédé d’une bonne réputation, après des passages remarqués au LOSC et au Stade Rennais.

Quels nouveaux ?

Le Mercato a ouvert ses portes depuis le 8 juin mais l’ASSE avait déjà officialisé sa première recrue un peu plus tôt. Il s’agit de Jean-Philippe Krasso, l’attaquant d’Epinal. A 22 ans, le joueur était en fin de contrat. Il avait tapé dans l’oeil de Puel lors du parcours de son club en Coupe de France et se voit offrir une seconde chance chez les pros après avoir été recalé par Lorient à l’issue de sa période de formation. Le jeune défenseur Setigui Karamoko, lui, arrive en provenance de Béziers pour renforcer l’équipe réserve. Le groupe devrait également accueillir trois petits nouveaux avec les néo pros Lucas Gourna-Douath (16 ans), Mathys Saban (18 ans) et Etienne Green (19 ans). Les joueurs prêtés en 2019-20 devraient effectuer leur retour, à l’exception d’Harold Moukoudi qui terminera la saison avec Middlesbrough, en Championship. Vagner Dias Gonçalves et Makhtar Gueye devraient être présents, tout comme Alpha Sissoko, Rayan Souici et Alexis Guendouz. Les interrogations concernent Alexandros Katranis, en fin de prêt à Atromitos mais qui pourrait être autorisé à rester en Grêce pour négocier son transfert (il intéresse plusieurs clubs) et Kenny Rocha Santos. Le milieu de terrain capverdien avait été libéré de son contrat pour pouvoir signer à Nancy, mais un accord entre l’ASSE et l’ASNL permet aux Verts de le faire revenir dans le Forez, s’ils le souhaitent.

⚽️ Le 17 juin, la reprise s’effectuera avec les joueurs sous contrat pour la saison 20-21. La situation des joueurs en fin de contrat le 30 juin fera l’objet d’un examen particulier et adapté à chaque cas. Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 13, 2020

Qui ne sera pas là ?

Les contrats s’arrêtent au 30 juin, et non avant, ce qui juridiquement pourraient contraindre certains joueurs à devoir revenir s’entraîner pour une quinzaine de jours. Ce ne sera pas le cas pour Léo Lacroix, sur qui Puel ne s’est jamais appuyé. Le défenseur a été autorisé à rester chez lui, en Suisse. Idem pour Oussama Tannane, en fin de contrat lui aussi et autorisé à rester aux Pays-Bas. Prêté par Monaco, Jean-Eudes Aholou ne sera pas conservé, ce qui le dispense de revenir dans le Forez. Le cas de William Saliba, prêté par Arsenal, est plus épineux car un litige financier oppose les deux clubs sur une prime à payer par les Gunners (2,5 M€). Rien n’a filtré sur une éventuelle demande des Verts de pouvoir prolonger le prêt du jeune défenseur jusqu’en août, afin de pouvoir compter sur lui pour la finale de Coupe de France.

Perrin présent

En fin de contrat, Loïc Perrin sera présent avec ses coéquipiers pour être évalué dans l’optique de sa prolongation, contrairement à Yohan Cabaye. « Compte tenu des nombreuses incertitudes juridiques qui pèsent sur cette intersaison et les premiers matches officiels, lesquels ne sont pas encore fixés, la situation des joueurs en fin de contrat le 30 juin fera l’objet d’un examen particulier et adapté à chaque cas. Cette disposition a été prise pour faire face à un contexte exceptionnel mais ne présage rien du futur des joueurs concernés », a fait savoir le club, via un communiqué. Enfin, il est acquis qu’une dizaine de joueurs qui évoluaient en réserve en 2019-20 ne seront plus là. C’est le cas des gardiens Théo Vermot et Nathan Crémillieux, des défenseurs Aboubakar Kouyaté, Jordan Halaimia, Dylan Durivaux et Mathis Mezaber, des milieux Luis Sanchez et Alexandre Valbon, et des attaquants Kleeveyns Hérelle et Zakaria Bengueddoudj.

Quel programme ?

Que vont faire les Verts à la reprise ? Où iront-ils ? C’est le flou le plus total, à l’heure actuelle, sur ces deux sujets. Ce que l’on sait, en premier lieu, c’est que chaque joueur va dans un premier temps être confronté aux examens complets mis en place pour la prévention du coronavirus, afin que le club soit certain qu’aucun élément n’ait été ou ne soit encore sujet à l’épidémie. Les Verts vont ensuite avoir un programme complet de réathlétisation, mis au point par le staff médical. Un stage, dans la région stéphanoise ou en France, devrait être annoncé au cours des prochains jours. Un retour au Chambon-sur-Lignon, où l’ASSE avait pris ses quartiers, à l’Hôtel Horizon, pendant de nombreuses intersaisons, a été avancé, puis démenti. Au contraire de la saison dernière et d’un voyage harassant aux Etats-Unis, un stage à l’étranger, rendu trop complexe en raison du covid-19, semble à écarter.

Concernant les matches amicaux, une rumeur a fait état d’un possible tournoi avant la finale de Coupe de France, avec le PSG, l’OL et le LOSC. Mais rien n’a encore été officialisé. Ce qui est certain, c’est que les Verts devront avoir des matches de préparation avant leur rendez-vous au Stade de France. Leur dernier match de préparation avant la finale est d’ailleurs le seul à avoir filtré : l’ESTAC de Laurent Batlles a en effet communiqué que son stage au Chambon-sur-Lignon se clôturerait par un match contre les Verts le mardi 28 juillet, à Saint-Etienne. Un autre match de préparation devrait opposer les Verts à Grenoble le mardi 17 juillet.

Quelles échéances ?

La finale de la Coupe de France contre le PSG est prévue pour la première quinzaine du mois d’août, avant la reprise de la Ligue des champions. Là-encore, une officialisation est attendue mais la date du vendredi 24 juillet semble tenir la corde. La saison 2020-21, elle, devrait débuter le week-end du 22-23 août, sauf contre ordre.