ASSE : la réserve des Verts sauvée par le coronavirus ? 

La FFF étudierait à l’heure actuelle un scénario consistant à ne mettre aucune descente, plus de montées et donc des championnats avec plus d’équipes la saison prochaine.

La crise sanitaire va changer le paysage du monde. Celui du football sera forcément impacté par les retombées économiques imposées par la disette sportive liée à la propagation du coronavirus. Même la suite des compétitions tient les dirigeants en haleine, même si l’hypothèse d’une reprise anticipée de l’entraînement serait étudiée à l’heure actuelle.

La FFF réfléchirait à une autre piste, avec un scénario consistant à ne mettre aucune descente, plus de montées et donc des championnats avec plus d’équipes la saison prochaine. Comme fait remarquer justement Poteaux Carrés, cette solution maintiendrait en N2 l’équipe réserve de l’ASSE… avant-dernière du classement avec un match de plus et 3 points de moins que le premier non relégable.

⚫️ Journaliste, agent de joueurs puis Président de club passionné et engagé, Pape Diouf était aussi un homme brillant, cultivé et généreux. Le football français a perdu l’un de ses sages. L’#ASSE adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Pape Diouf 🙏 pic.twitter.com/YD0cyTANeN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 31, 2020

« Je pense que l’idée vers laquelle ils s’orientent, c’est bien, car une saison blanche je trouve ça dommageable. Ça limite les clubs pas contents. Ils disent que c’est juste, que c’est pour être équitable, estime Lilian Compan, ancien entraîneur des U19 de l’ASSE actuellement au Hyères FC. Par contre, quand ils s’obstinent en disant qu’on va reprendre, je ne comprends pas. Il y a des choses plus importantes que le foot. Quoi qu’il en soit, qu’ils s’activent car là, on est dans le flou total. Dans n’importe quel cas, il y aura des mécontents, mais ce n’est pas une mauvaise idée non plus. »