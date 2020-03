ASSE : la réserve sauvée de la descente par le coronavirus ?

true

Mal classé en National 2, la réserve de l’AS Saint-Etienne n’est pas sûre de se sauver sportivement. Néanmoins, avec le gel de toutes les compétitions décidée par la FFF et la LFP suite à la pandémie de coronavirus, il n’est pas sûr que le champion de France amateur puisse aller à son terme… Surtout qu’il sera impossible par des clubs non professionnels de s’organiser pour jouer tous les trois jours.

L’hypothèse d’une saison blanche plus que crédible

Dans ce cas précis, le scénario voulu par Jean-Michel Aulas pour le monde professionnel pourrait se retranscrire assez vite en 4e division. C’est en substance le message de Thierry Delolme, Président du district de la Loire dans les colonnes du « Progrès » :

« Arrêter une action, ce n’est pas compliqué, c’est la reprendre qui l’est… Si le gel des compétitions va au-delà des quatre week-ends à venir, on ne pourra pas finir nos championnats. La solution serait de valider une saison blanche. Mais j’imagine que la fédération réfléchit à tout ça. S’il faut jouer des matches en semaine, on verra. On devrait y voir plus clair mercredi prochain. On est dans une situation d’état de guerre. La santé de nos licenciés est primordiale. Et puis ce n’est que du foot… »