ASSE : la vie en Vert, Jessy Moulin a failli ne jamais la voir

Le gardien de l’ASSE, Jessy Moulin, est arrivé au centre de formation à l’âge de 13 ans. Décision qui n’a pas été facile à prendre.

C’est désormais une habitude. Et ce depuis le début du confinement. Chaque semaine, en effet, le site de l’ASSE propose à ses lecteurs de revenir sur le début de carrière d’un membre du club. Au tour, cette fois, de l’emblématique gardien de but, Jessy Moulin, si souvent remplaçant et (re)venu dans le jeu depuis la mise à l’écart de Stéphane Ruffier par Claude Puel.

L’ASSE, Jessy Moulin connaît. Par coeur. Et pour cause, il y est arrivé il y a près de vingt ans, au centre de formation, alors qu’il n’était qu’un tout jeune (13 ans) gardien de but évoluant dans la Drôme. Pas énormément de kilomètres à parcourir mais un choix de vie que Moulin s’est longtemps refusé à faire. Avant que…

« Je n’avais que 13 ans. Moralement, c’était très dur. Je ne suis pas allé à l’école pendant deux semaines. »

« Nous sommes une famille très unie. Elle est tout pour moi. Je n’ai pas honte de l’avouer : la quitter pour rejoindre l’ASSE a été un vrai déchirement. J’étais partagé. Je me posais des tas de questions. Je souhaitais saisir l’opportunité qui m’était offerte mais, en même temps, je n’avais pas envie de quitter mes parents et mes trois frères. C’était notre sujet de discussion. Je savais que je pouvais compter sur leur soutien. Mais je n’avais que 13 ans. Moralement, c’était très dur. Je ne suis pas allé à l’école pendant deux semaines. Et puis un jour, Nicolas Bertrand, le frère de mon meilleur pote, Romuald, est venu à la maison. Il m’a secoué. Je me souviens encore de ses mots : nous voudrions tous être à ta place, réalise ton rêve! »