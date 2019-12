ASSE : l’abécédaire de l’année 2019 des Verts (2e partie)

true

De Razik Nedder à Zaydou Youssouf en passant par Stéphane Ruffier, voici la 2e partie de notre Abécédaire de l’année 2019 de l’ASSE

N comme Nedder

Enfant de « Sainté », le jeune coach a emmené les U19 à la victoire en Gambardella. Avant de basculer vers la réserve, où il a vécu une première partie de saison très difficile.

O comme Ole Selnaes

Le Norvégien est parti en Chine en plein milieu de la saison, avec M’Bengue dans ses valises. L’ASSE a empoché 10 M€. Mais elle a perdu gros, au milieu, en le laissant filer.

P comme Paquet, Printant et Puel

Le premier a été poussé vers la sortie après un an et demi. Le second n’a pas passé l’automne, ce qui n’a surpris personne. Et le troisième veut s’installer sur la durée.

Q comme QUID de Perrin ?

Critiqué en fin d’année dernière, le capitaine des Verts a bien conclu l’exercice 2018-19. En fin de contrat à 34 ans, il pourrait bien raccrocher les crampons en mai prochain.

R comme Ruffier

Le Basque a dépassé la légende Curkovic au nombre de matches disputés en D1/L1 avec les Verts. En grande difficulté avec Printant, il s’est relevé à l’arrivée de Puel, à l’image de l’équipe.

S comme Saliba

A 18 ans, le phénomène a été transféré pour 29 M€ à Arsenal, un record pour l’ASSE. Invaincu lors de la première partie de saison. L’équipe a fléchi quand il s’est blessé au début de l’hiver. Tout sauf une coïncidence.

T comme Trauco

L’une des 12 recrues estivales de l’ASSE. Et pas la pire. Avec sa grinta et son allant, le Péruvien, buteur à Nantes (3-2), a plutôt donné satisfaction pour ses débuts en Europe.

U comme U19

La victoire au Stade de France contre Toulouse (2-0) grâce à des buts de Benkhedim et Abi restera l’un des temps forts de l’ASSE en 2019.

V comme Vada

Si si, l’ancien girondin, aujourd’hui à Almeria, a porté le maillot vert, comme Aït Bennasser. Pas sûr qu’on s’en souviendra dans quelques années…

W comme Wantier

Contesté depuis longtemps mais toujours là, le responsable du recrutement. Certains le voyaient même prendre la relève de Rocheteau et devenir Directeur sportif l’été dernier. Plus en retrait depuis l’arrivée de Puel que sous l’ère Printant, il jouerait gros au Mercato.

X comme Xavier Thuilot

Exit Paquet, et après un retour aux affaires catastrophique de Romeyer, c’est l’ancien lillois qui a pris la Direction générale du club, imposé par Puel, loué par Caiazzo. Comme le Castrais, il est au Directoire. L’autre nouvel homme fort du club, d’une grande discrétion jusque-là.

Y comme Yann M’Vila

Sa côte a baissé après qu’il ait menacé de partir si Printant ne prenait pas la relève de Gasset. Des prestations décevantes au sortir d’un été où il a fait grève, en conflit avec ses dirigeants pour une histoire de gros sous.

Z comme Zaydou Youssouf

L’ancien bordelais s’est vite imposé, fort de la confiance de Puel. Devenu international Espoirs, il a moins bien fini, émoussé. Mais il est l’une des (rares) bonnes pioches du dernier Mercato pour l’instant, avec Bouanga.