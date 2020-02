ASSE : l’ahurissant décompte des blessures stéphanoises

true

L’ASSE n’en finit plus de faire face à une incroyable série de joueurs blessés. Et depuis le début de la saison, le décompte fait mal…

L’ASSE va mal et il n’est pas trop compliqué de savoir pourquoi. Notamment parce que Ghislain Printant, puis Claude Puel, les deux entraîneurs cette saison, ont dû faire face à un nombre ahurissant de blessures. Et si les Verts, aujourd’hui englués en fin de tableau, ne mettent plus un pied devant l’autre, cela s’explique aussi par les pépins physiques accumulés.

Le site dédié aux Verts, poteauxcarrés vient, assez justement, de publier un récapitulatif depuis le tout début de saison des mésaventures stéphanoises. Et, tenez-vous bien, l’ASSE, depuis 27 semaines, a totalisé 26 joueurs blessés ! Avec, à chaque fois, une absence d’au moins 10 jours.

#ASSE Blessés pour compte : Le potonaute Cleminem a comptabilisé depuis 27 semaines 26 blessures entraînant une absence d’au moins 10 jours. Edifiant ! 11 Août: Fofana (douleur à un genou) – indisponibilité réelle de…https://t.co/Qddf3aaEE5 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) February 12, 2020

On notera que certains éléments n’ont (vraiment) pas été épargnés. William Saliba, Wesley Fofana, Romain Hamouma ou encore Wahbi Khazri ont été arrêtés au moins à deux reprises. Les gardiens, Jessy Moulin et Stéphane Ruffier, n’ont pas non plus été épargnés. Quant à la palme de la malchance, elle est revenue à Kévin Monnet-Paquet, qui a rechuté il y a plusieurs semaines après s’être fait les ligaments croisés la saison dernière.

Comme un symbole…