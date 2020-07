ASSE : l’altercation entre Puel et Debuchy démentie !

true

L’insider Mohamed Toubach-Ter assure que l’altercation entre l’entraîneur des Verts et son latéral droit n’a jamais eu lieu.

Attention, ça tacle fort ! Alors que Manu Lonjon a assuré en début de soirée que Mathieu Debuchy et Claude Puel avaient eu un échange houleux ce matin au cours d’un entraînement, tellement houleux qu’ils ont dû être séparés, Mohamed Toubach-Ter affirme le contraire. Et comme les deux hommes ne s’apprécient guère, il colle un tacle à son collègue au passage !

« La vraie différence entre la désinformation & l’information, est que la seconde coûte plus cher que la première. À bon entendeur. Je confirme ton info (« De source sûre, il ne s’est RIEN passé entre Debuchy et Puel ce matin ! La dite séance de vidéo date de fin de semaine dernière, et il ne s’y est rien passé de grave, pas d’altercation !!) : il ne s’est rien passé ce matin et surtout zéro altercation. Personne n’a séparé les deux hommes car l’échange fut normal. »

On attend une éventuelle réaction des deux principaux intéressés pour savoir qui croire dans cette histoire…